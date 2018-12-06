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KKTC'de şiddetli yağış: 3 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), şiddetli yağışların 3 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.

DHA | 06.12.2018 - 12:21..
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KKTC'de, iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi.

KKTC'de şiddetli yağış: 3 ölü

KKTC'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi ViDEO

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Girne bölgesinde, dün, etkili olan yağış sonrasında ciddi hasarlar meydana geldi. Bir çok ev kullanılamaz hale geldi, araçlar sele kapıldı. Emniyet yetkilileri, Girne Çiklos bölgesinde bir erkek, Doğanköy'de de dere yatağında bir erkek ve bir kadın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Selin, en çok etkili olduğu Girne İlçesi'ne bağlı Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, "Evlerinde mahsur kalanlar var" açıklaması yaptı. Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, "Ekiplerimiz tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor.” dedi. Güneş, bazı otellerde mahsur kalan turistlerin güvenli bölgelere taşındığını belirtti.

KKTC'de şiddetli yağış: 3 ölü

AKINCI BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, hükümetle yaptığı haftalık olağan görüşmesini, yaşananlar nedeniyle iptal etti. Akıncı, yetkililerden oluşan hasarla ilgili geniş bilgi aldı.

KKTC Hükümeti de, selde hasar görenlerin, kayıplarının karşılanması yönünde adımların atılacağını ifade etti. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, "Sel, su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor." dedi.

KKTC'de şiddetli yağış: 3 ölü

KKTC'de şiddetli yağış: 3 ölü


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