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KKTC'den gelen öğrenciler Balıkesir'de karantinaya alındı

Kıbrıs'tan gelen 190 öğrenci, karantina süreçlerini tamamlamak üzere, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'ne yerleştirildi.

DHA |
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KKTC'den gelen öğrenciler Balıkesir'de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) okuyan 190 öğrenci havayoluyla Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.

Kocaseyit Havalimanı'na inen uçaktaki 190 öğrenci, buradaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında polis ve jandarma eşliğinde 12 otobüsle Balıkesir'e götürüldü.

Öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı.

KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı -3

"DEVAMI GELEBİLİR"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs gözükmeyen, negatif çıkan öğrencilerin yurtlara alındığını belirterek, "14 gün karantinada kalıp daha sonra gitmelerine izin veriliyor. Balıkesir'e ilk gelen grup ama devamı gelebilir. Tüm hazırlıklarımız tamamladık, yeme içmelerini, temizliklerini biz sağlıyoruz. Tecrit ediyoruz. 14 gün boyunca sağlık kontrolleri devam edecek. Bu öğrencilerimiz virüs taşımadığı değerlendirilen testten geçmiş kişileri karantinaya alacağız. Yoksa, pozitif olursa onlar zaten sağlık kuruluşlarına gidiyor” dedi.

KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı -4


KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı -5

KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı -6

KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı -7

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