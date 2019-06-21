taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.5874
Altın
1396.49
Borsa
93782.91
Gram Altın
261.446

KKTC, Suriye'ye vize koydu

Suriyelilerin Rum kesimine geçişi KKTC üzerinden yapmak istemesi Ercan Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

İHA | 21.06.2019 - 16:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye göç eden ve Avrupa'ya geçmeye çalışan Suriyeliler şimdi de KKTC'yi ara durak olarak kullanıyor.

KKTC üzerinden AB'ye üye olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçen Suriyeliler burada iltica talebinde bulunuyor.

Bugüne kadar ülkeye gelen Suriyelilere bir yaptırım uygulamayan KKTC hükumeti düğmeye bastı.

Ercan Havaalanı’nda bekleme kapasitesinin üstüne çıkıldığına ve gayri insani koşullara dikkat çeken yetkililer alınan önlemin zaruri olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulunda alınan bu kararı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamayla duyurdu.

"BİZİM ONAYIMIZLA GKRY'YE GEÇEBİLİYORLARDI"

Savaş ve olağanüstü durum nedeniyle Suriyelilerin ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı, farklı ülkelerden sığınma talep ettiklerine işaret edilen açıklamada, bu nüfus hareketlerinden KKTC’nin de nasibini aldığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sığınma taleplerinin uluslararası düzeydeki otoritesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle (BMMYK) Bakanlığımız bu konuda yakın bir çalışma ve işbirliği içerisindedir. Bahse konu insanlara yardım amacıyla işlem ve değerlendirmelerin yapılabilmesine yönelik olarak geliştirilen mekanizmayla Suriye vatandaşları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle işbirliği halinde ve ilgili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve onayıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş imkanı buluyorlardı.

KKTC, Suriye'ye vize koydu


"VİZE KOYDUK"

Son haftalarda bu amaçla gelen kişilerin sayısındaki önemli artış Ercan Havaalanı’ndaki bekletme kapasitesinin de üzerinde bir yığılmaya sebebiyet vermiştir. Bu durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı’ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir.” ifadeleri yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

601
İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

186
HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

380
Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

839
İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

525
70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

244
Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

375
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir