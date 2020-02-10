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KKTC'nin yerli otomobili

KKTC'nin yerli otomobil olarak tanıttığı aracın, 28 ülkeden 800 tedarikçisi var.

DHA | 10.02.2020 - 12:02..
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KKTC'nin yerli otomobili

KKTC'nin yıllar önce tanıtımını yaptığı yerli otomobille ilgili süreç devam ediyor.

109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen proje için 28 ülkeden, 800 tedarikçi ile anlaşıldı.

"ÜLKEMİZDE ÜRETİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Projeyle ilgili açıklama yapan İrfan Suat Günsel, “Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye’mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz.” dedi.

2025'TE YILLIK 20 BİN ARAÇ

2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

KKTC'nin yerli otomobili

KKTC'nin yerli otomobili

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