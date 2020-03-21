KKTC'ye 72 milyon liralık fınansal kaynak gönderildi

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal ve ekonoik tedbirler alınmaya devam edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de kaynak ayırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla, KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi söyleyerek, 72 milyon liralık bir finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.

"72 MİLYON GÖNDERİLDİ"

Oktay yaptığı açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir.

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.