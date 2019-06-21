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KKTC’ye yerleşecek Rumlara GKRY'den teşvik

Rumların ve Maronitlerin yaşadığı köylerine yerleşmeye teşvik politikası çerçevesinde çocuksuz aileye 10 bin, çocuklu aileye 15 bin Euro yardımda bulunulacak.

İHA | 21.06.2019 - 20:55..
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu, 45 yaşına kadar olan çiftlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), bugün Rumların ve Maronitlerin yaşadığı köylerine yerleşmeye teşvik politikası çerçevesinde yeni bir planı onayladı. Güney Kıbrıs Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, dün onaylanan planın derhal yürürlüğe girdiğini ve bu çerçevede Rumların yaşadığı Dipkarpaz, Sipahi ile Maronitlerin yaşadığı Koruçam ve Karpaşa’ya yerleşmek isteyen 18 yaş altı çocuklu ailelere 15 bin, çocuksuz ailelere de 10 bin Euro teşvik verileceğini açıkladı.

DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BAŞVURULAR İŞLEME ALINACAK

KKTC’deki köylere yerleşecek ailelere, ek olarak 2 bin Euro tutarında ev eşyası ve 3 bin Euro tutarında da mesleki faaliyet teşviki ödeneceğini belirten Fotiu, başvuru sayısına bir sınır getirmediklerini, halihazırda daha önceden yapılmış 50 başvuru bulunduğunu ve bunların şu anda işleme alınacağını kaydetti.

Fotiu, bu çok sayıda ailenin teşviklere başvurarak KKTC’deki adı geçen köylere yerleşmeye talip olacağına inandıklarını belirterek, ilgilenenleri, özellikle Rum okulunun da bulunduğu Karpaz’ı tercih etmeye çağırdı. Fotiu , “Bu teşvik planı ile istediklerimizden biri de okulu takviye etmektir. Kormacit’te (Koruçam) okul yok ama talep gelir ve okulu yeniden aktifleştirmeyi haklı kılacak çocuk olursa, bunu yapacağız” dedi.

Fotiu’ya, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir miktar Maronitin Karpaşa’ya dönmesiyle ilgili açıklaması sorulan Fotiu, Rum Bakanlar Kurulunun dün onayladığı planın Özersay’ın açıkladığı ile hiçbir ilgisi olmadığını ve kendi planları üzerine bir yıldır çalıştıklarını aktardı.

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