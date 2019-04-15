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Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Trabzonlu Fatih Turan, köydeki evinin önüne, demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüsle çok konuşuldu.

İHA | 15.04.2019 - 10:25..
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Kızlarının ağaç ev isteğini 4 ayda yaptığı minibüsten evle tutan baba Turan kızlarını mutlu etmenin sevincini yaşıyor.

KIZLARI AĞAÇ EV İSTEDİ, MİNÜBÜSÜ EV YAPTI

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Turan’ın iki kızı babalarından ağaç ev istedi. Lise öğrencisi kızlarının isteğini gerçekleştirmek için harekete geçen Turan, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca kızlarının isteği aklına geldi.

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Daha sonra kızları Erva ve Aysima’ya kafasındaki projeyi anlatan baba Turan, onların da onayını alarak ilk iş olarak hurda minibüsü ’Çiçek Abbas’ filmindeki gibi turuncu renge boyattı. Üzerine ‘Maçka’ ve soyadını taşıyan ‘Turan’ yazısını yazan Fatih Turan, ardından bu minibüsü vinç yardımıyla kızlarının ağaç ev yapılmasını istediği Esiroğlu mahallesindeki evlerinin karşısına yaptırdığı demir iskele üzerine kondurdu. Minibüsün içerisini antika eşyalarla donatan Turan, buraya balkon yaptı, balkonun altına da kızları için salıncak kurdu.

"1985 MODEL MİNİBÜSÜ ÇOCUKLARIMA ODA YAPTIM"

4 ayda kızlarının ağaç ev isteğini minibüsten ev yaparak gerçekleştirdiğini dile getiren Turan, “Kızlarıma ağaçtan oda yapacaktım. Bir arkadaşım minibüsünü hurdaya vereceğini duydum. Ben de hurda minibüsü alıp tamir ederek bu hale getirdim. Dolayısıyla minibüsten çocuklara oda yaptım. Oturma yerleri var, yatma yeri var. Minibüsün hemen önünde de balkonu var.  Minibüsün üzerinde Maçka yazıyor Maçka doğum yerimiz, plaka yerinde de soyadımız Turan yazılı. Minibüs 1985 model boyasını her şeyini yeniledik” dedi.

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

"GELEN GEÇEN SELFİE ÇEKİYOR"

Ticari bir amaç düşünmediğini vurgulayan Turan, “Görenler çok şaşırıyor minibüs havada olunca onlara ilginç geliyor. İnsanlar böyle şeyleri görmeye pek alışık değil gördüklerinde pek hoşlarına gidiyor. Minibüsle resim çektirip selfie yapıyorlar. Çoluk çocuğunu alıp burada oturabilirler. Burasını herhangi bir ticari amaç düşünmüyoruz. Yağmurlu havalarda komşuların çocukları bizim çocuklarımız olsun içerisine girerek oturuyorlar. Çocuklar burasını evden daha rahat olarak görüyorlar.” şeklinde konuştu.

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

Klasik model minibüsü kızlarına ev yaptı

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