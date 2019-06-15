KLM, V şeklindeki yeni yolcu uçağı tasarımını paylaştı

Hava yolu şirketi KLM, daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan ve kanatlarında yolcu taşıyabilen yeni bir yolcu uçağı geliştiriyor. V şeklinde bir tasarıma sahip yolcu uçağı, bugünün en gelişmiş uçağı olan Airbus A350'den yüzde 20 daha az yakıta ihtiyaç duyacak.

SONBAHARDA HAZIR OLACAK

Araştırmacılar, uçağın prototip versiyonunun bu sonbaharın başlarında hazır olabileceğini belirtse de bazı kaynaklara göre ise bu uçağın tam olarak yolcu taşıyabilmesi için 2040 yılına kadar zaman gerekiyor.

YOLCULARI KANATLARDA TAŞIYACAK

Yolcuları, kargo bölümlerini ve yakıt depolarını kanatlarında taşıyan yeni uçağın, yolcu taşıma kapasitesi ise 314 olacak. Normal yolcu uçakları ile aynı kanat açıklığına sahip olacak ‘Flying V’ isimli uçak, böylelikle normal uçakların kullandığı pistleri veya hangarları rahatlıkla kullanabilecek.



