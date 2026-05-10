Klozeti reddeden Amiş Ailesi: Dışkılarını bakın ne yapıyorlar

ABD’nin Pensilvanya, Ohio, Indiana ve Michigan eyaletlerinde yaşayan Amişler, ilginç hayat alışkanlıkları ile dikkat çekiyor.

Yüzyıllardır modern yaşamdan uzak duran Amiş topluluğu; elektrik, otomobil, televizyon, internet ve birçok teknolojik sistemi dini inançları nedeniyle kullanmıyor.

Günlük yaşamlarını tarım, el işçiliği ve geleneksel yöntemlerle sürdüren Amişler, sade yaşamı Tanrı’ya yakın olmanın bir parçası olarak görüyor.



ABD'de yaşayan bir Amiş ailesi, modern tuvalet sistemlerini kullanmayı reddetmesi ve insan atıklarını gübre olarak değerlendirmesi nedeniyle ülke gündemine oturdu.

Modern tuvalet ve kanalizasyon kullanmayı dini nedenlerle reddeden aile, yerel yönetimle yıllarca hukuk mücadelesi verdi.

BİR AMİŞ AİLESİ

The Guardian'a göre; Michigan’da yaşayan Delagrange Ailesi de bu yaşam tarzını benimseyen ailelerden biri.

Aile, modern kanalizasyon ve septik sistemleri kullanmayı reddediyor.

Bunun yerine dış alanları kullanıyor ve insan atıklarını doğal yöntemlerle bertaraf ettiklerini savunuyor.

Gübre gibi...

Ailenin bu geleneksel yöntemi, bir komşunun şikayeti üzerine yerel sağlık departmanının radarına girdi.

MAHKEMELİK OLDULAR

Sağlık departmanı, atıkların doğrudan toprağa bırakılmasını halk sağlığı ihlali sayarak 2019 yılında tüm Amiş ailelerine dava açtı ve evlerinin 'insan yaşamına uygun olmadığı' gerekçesiyle yıkılmasını talep etti.

Amiş topluluğundan Joseph Graber, mahkemede şu çarpıcı savunmayı yaptı:

'Tanrı, insanın dışkılayacağını biliyordu ve bunu emmesi için toprağı yarattı.'

Ünlü 'Amiş dostu' avukat Rick Schulte'nin devreye girmesiyle olay, anayasal bir din özgürlüğü mücadelesine dönüştü.

Yerel yönetimlerin baskıyı artırmasıyla süreç mahkemeye taşındı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Aylar süren tartışmaların ardından taraflar 2023 yılında uzlaşmaya vardı.

Amişler, dışarıdaki tuvaletlerinin altına atıkları toplamak için 500 galonluk sızdırmaz tanklar yerleştirmeyi kabul etti.

Atıkları tarlaya yaymadan önce pH şeritleriyle test etmeleri ve yıllık 75 dolarlık bir izin ücreti ödemeleri kararlaştırıldı.

Aileler, elektrikli sifonlar veya karmaşık kanalizasyon sistemleri kurmak zorunda kalmadan inançlarına uygun şekilde yaşamaya devam etme hakkı kazandı.

Delagrange Ailesi, Lenawee'deki çiftliklerinde yaşamaya devam ediyor.

