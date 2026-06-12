Klozetin içini peçeteyle sardı, sonuç şaşırttı: İspanyollar her gün yapıyor

Ev temizliğinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan klozet kireci için sosyal medyada gündem olan yeni bir yöntem dikkat çekti.

Temizlik uzmanı Maria Fernandez'in paylaştığı pratik uygulama, pahalı temizlik ürünlerini rafa kaldırdı.

Herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymadan kireç birikintilerinden kurtulmak bu yöntemle mümkün.

DOĞAL KLOZET TEMİZLİĞİ

Fernandez'in önerdiği yöntemde, klozetin iç kenarlarına kağıt havlu yerleştiriliyor ve üzerine beyaz sirke dökülerek havluların tamamen ıslanması sağlanıyor.

Bir gece boyunca bekletilen havlular, sirkenin kireç tabakası üzerinde etkili olmasına yardımcı oluyor.

Ertesi gün havlular çıkarılıp yüzey fırçalandığında, biriken kirecin büyük ölçüde çözüldüğü görülüyor.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan yöntem, hem düşük maliyetli olması hem de kolay uygulanabiliyor.

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