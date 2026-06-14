Knicks, Spurs'u devirdi: 53 yıl sonra ilk kez şampiyon

NBA Finalleri'nin beşinci maçında San Antonio Spurs, New York Knicks'i ağırladı.

SON ÇEYREKTE GELEN ŞAMPİYONLUK

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Spurs, ilk yarıyı önde tamamladı.

İlk çeyreği 23-13 üstün geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 42-37'lik avantajla girdi.

Üçüncü periyotta oyun disiplinini koruyan Spurs, Wembanyama liderliğinde son çeyreğe 72-65 önde girdi.

Ancak serinin önceki maçlarında olduğu gibi son bölümde oyunun kontrolünü Knicks ele geçirdi.

Brunson liderliğinde Knicks, bitime 3 dakika kala maçta ilk kez öne geçti. Konuk ekip mücadeleyi 94-90 kazandı.

Bu sonuçla seriyi 4-1 kazanan Knicks, kulüp tarihindeki üçüncü NBA şampiyonluğunu elde etti. New York ekibi, 1970 ve 1973 yıllarının ardından ilk kez Larry O'Brien Kupası'nı müzesine götürdü.

53 YILLIK HASRET SONA ERDİ

53 yıllık bekleyiş sona erdi. Bu, NBA'de daha önce şampiyonluk yaşamış takımlar arasındaki en uzun süreli kupa hasretlerinden biriydi.

Knicks, NBA-ABA birleşmesinden sonraki ilk şampiyonluğunu elde etti. New York’un önceki iki kupası da 1976'daki birleşmeden önce gelmişti.

Üç sayı çizgisi geldikten sonraki ilk Knicks şampiyonluğu yaşandı. NBA'de üç sayı çizgisi 1979-80 sezonundan itibaren kullanmaya başladı.

KNİCKS, 1999'UN RÖVANŞINI ALDI

1999'da Tim Duncan ve David Robinson önderliğinde Knicks’i geçen Spurs, o finalle birlikte kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.

Knicks, 2026 NBA Finalleri'nde seriyi 4-1 kazanarak Spurs'ten 1999'un rövanşını 27 yıl sonra aldı.

NBA CUP'TA DA KAZANAN KNİCKS OLMUŞTU

Sezon içinde oynanan NBA Cup finalinde de iki takım karşı karşıya geldi. Las Vegas'taki mücadeleyi 124-113 kazanan Knicks, kupaya uzandı.

Knicks'in NBA Finalleri'nde de zafere ulaşmasıyla, bir takım hem NBA Cup'ta hem de NBA'de şampiyonluk yaşadı.

NBA Cup, 2023-24 sezonunda başlamıştı.