Koç ailesinden Bahçeli'ye ziyaret: Yüzüncü yıl programına davet ettiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftaki MHP TBMM Grup Toplantısı'ndan bu yana ilk kez kamuoyu önünde görüldü.

Her hafta salı günleri yapılan MHP grup toplantısı bu hafta yapılmadı.

KOÇLARDAN ZİYARET

Koç Holding sahipleri Rahmi Koç ve oğlu Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Rahmi Koç ve Ali Koç, Bahçeli'ye, Koç Topluluğu'nun 100'üncü kuruluş yılı için düzenlenecek programın davetiyesini sundu.

DAVETİYE TAKDİM EDİLDİ

MHP'nin kurumsal X hesabından görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir.

Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz."

ALİ KOÇ FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

Ali Koç, Ağustos 2024'te de Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, ziyaret sırasında Bahçeli'ye Fenerbahçe forması hediye etmişti.

"GÖNÜL BAĞIM VAR"

21 Eylül 2025'te Ali Koç'un başkanlığı kaybettiği Fenerbahçe Kongresi öncesinde de Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyup Yıldız ile Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, Ali Koç'u destekleyen açıklamalar yapmıştı.

Ali Koç, destek açıklamaları hakkında gazetecilerin sorusu üzerine şunları söylemişti:

“Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, “Keşke böyle bir açıklama olmasaydı” diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok.”