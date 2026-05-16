Koç ailesinin Bahçeli'ye hediyesi: Bozkurtlu 5 Türk Lirası banknotu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Rahmi Koç ve oğlu Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Bahçeli'ye, Koç Topluluğu'nun 100'üncü kuruluş yılı için düzenlenecek programın davetiyesini sundu.

Ziyaret medyada geniş yer aldı.

Ziyaretten paylaşılan fotoğraflarda Koç ailesinin Bahçeli'ye bir tablo hediye ettiği görüldü.

Tabloda görülen fotoğraf dikkat çekti.

BOZKURTLU 5 TÜRK LİRASI BANKNOTU

Tabloda görülen Atatürk döneminde bir süre kullanılan ve Bozkurtlu 5 Türk Lirası olarak bilinen banknottu.

Atatürk döneminde bir süre kullanılan banknotun tarihsel hikayesi Bahçeli'ye sunulan hediyenin anlamına ışık tuttu.

ATATÜRK DÖNEMİNDE KULLANILDI

Bozkurtlu 5 Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Bozkurt figürü bulunurken ön yüzünde ise Ankara Kalesi'nin bir resmi yer alıyordu.

Atatürk'ün talimatıyla İngiltere'de Thomas de la Rue matbaasında basıldı.

10 YIL TEDAVÜLDE KALDI

Banknot, 5 Aralık 1927 tarihinde tedavüle girdi.

15 Ekim 1937 tarihine kadar da kullanımda kaldı.

OSMANLICA YAZILAR

Banknotun üzerinde Harf Inkılabı'ndan önce tasarlanmış olması nedeniyle Osmanlıca yazılar bulunuyordu.

Yine tedavüle girdiği dönemin Maliye Vekili olan Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası da banknotun üzerinde yer alıyor.

5 ALTINA DENK GELİYORDU

İlk basıldığı dönemde paranın değeri, 7,20 gramlık 5 tane Cumhuriyet altınına denk geliyordu.

15 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR

Dijital platformlarda paranın koleksiyon değeri 15 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Banknotların satış değeri paranın sağlamlığına ve serisine göre değişiklik gösteriyor.