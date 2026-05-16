Koç ailesinin Bahçeli'ye hediyesi: Bozkurtlu 5 Türk Lirası banknotu
Rahmi Koç ve Ali Koç'un Bahçeli'ye hediye ettikleri bozkurt figürlü banknot dikkat çekti. Banknot, Atatürk döneminde 1927-1937 yıllarında tedavülde bulunan 5 Türk Lirası'ydı. Banknotun güncel koleksiyon değeri 15 bin dolara kadar çıkabiliyor.
Rahmi Koç ve oğlu Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Bahçeli'ye, Koç Topluluğu'nun 100'üncü kuruluş yılı için düzenlenecek programın davetiyesini sundu.
Ziyaret medyada geniş yer aldı.
Ziyaretten paylaşılan fotoğraflarda Koç ailesinin Bahçeli'ye bir tablo hediye ettiği görüldü.
Tabloda görülen fotoğraf dikkat çekti.
BOZKURTLU 5 TÜRK LİRASI BANKNOTU
Tabloda görülen Atatürk döneminde bir süre kullanılan ve Bozkurtlu 5 Türk Lirası olarak bilinen banknottu.
Atatürk döneminde bir süre kullanılan banknotun tarihsel hikayesi Bahçeli'ye sunulan hediyenin anlamına ışık tuttu.
ATATÜRK DÖNEMİNDE KULLANILDI
Bozkurtlu 5 Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Bozkurt figürü bulunurken ön yüzünde ise Ankara Kalesi'nin bir resmi yer alıyordu.
Atatürk'ün talimatıyla İngiltere'de Thomas de la Rue matbaasında basıldı.
10 YIL TEDAVÜLDE KALDI
Banknot, 5 Aralık 1927 tarihinde tedavüle girdi.
15 Ekim 1937 tarihine kadar da kullanımda kaldı.
OSMANLICA YAZILAR
Banknotun üzerinde Harf Inkılabı'ndan önce tasarlanmış olması nedeniyle Osmanlıca yazılar bulunuyordu.
Yine tedavüle girdiği dönemin Maliye Vekili olan Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası da banknotun üzerinde yer alıyor.
5 ALTINA DENK GELİYORDU
İlk basıldığı dönemde paranın değeri, 7,20 gramlık 5 tane Cumhuriyet altınına denk geliyordu.
15 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR
Dijital platformlarda paranın koleksiyon değeri 15 bin dolara kadar çıkabiliyor.
Banknotların satış değeri paranın sağlamlığına ve serisine göre değişiklik gösteriyor.