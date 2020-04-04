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Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul girişinde yoğunluk oluşturdu.

İHA |
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Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı.

Sabah saatlerinde Kocaeli'den yola çıkarak İstanbul'daki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, evraklarını göstererek şehre giriş yaptı.

BAZILARINA İZİN VERİLMEDİ

Kocaeli'nin İstanbul sınırında kurulan polis noktalarında vatandaşların evrakları incelenirken, geçişi zorunlu olmayan araçların İstanbul'a girişine ise izin verilmedi.

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu İZLE

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Sabah saatlerinde işbaşı yapmak üzere yola çıkanlar nedeniyle D-100 karayolu İstanbul girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kontrolden sonra araç girişine izin verildiği için özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir trafiğin oluştuğu D-100 karayolunun boş hali dikkatlerden kaçmadı.

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu

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