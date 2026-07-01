Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 118 gözaltı

Yasa dışı bahse yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kocaeli merkezli 31 ilde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüten suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

15 PARAVAN ŞİRKET KURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla 15 paravan şirket kurduğu belirlendi.

Suç örgütünün bahis işlemlerini, bu şirketler aracılığıyla altın hesabı veya kripto para alımı yaparak gerçekleştirdiği tespit edildi.

6.7 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, bahis sitelerindeki hesapların yanı sıra paravan şirketlere ait hesaplara son 3 aylık süre içerisinde yaklaşık 6 milyar 657 milyon 746 bin lira para aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen bu hesaplara el konuldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için 30 Haziran'da Kocaeli merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

118 GÖZALTI

Operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alınırken şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 108 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.