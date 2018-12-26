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Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez, babaocağı Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AA | 26.12.2018 - 17:21..
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Iğdır’ın Aralık ilçesinde dün Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in naaşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli’ye getirildi. Cenaze töreninde şehidin kardeşi ağabeyini askeri kamuflajı ile uğurladı.

KOCAELİ DARICA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirilen Gitmez, Darıca Hacı kemal Deste Başı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

AĞABEYİNİN KAMUFLAJINI BİR AN OLSUN ÇIKARMADI

Törene Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve bakanlıklardan da çelenk gönderildi. Cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Zafer Gitmez, ağabeyinin askeri kamuflajını bir an olsun üzerinden çıkartmadı.

Şehidin annesi ve kardeşleri taziyeleri kabul ederken baba Ali Gitmez’in ise bir yıl önce çalıştığı bir inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı


Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

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