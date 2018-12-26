Kocaeli, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde dün Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in naaşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli’ye getirildi. Cenaze töreninde şehidin kardeşi ağabeyini askeri kamuflajı ile uğurladı.
KOCAELİ DARICA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirilen Gitmez, Darıca Hacı kemal Deste Başı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
AĞABEYİNİN KAMUFLAJINI BİR AN OLSUN ÇIKARMADI
Törene Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve bakanlıklardan da çelenk gönderildi. Cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Zafer Gitmez, ağabeyinin askeri kamuflajını bir an olsun üzerinden çıkartmadı.
Şehidin annesi ve kardeşleri taziyeleri kabul ederken baba Ali Gitmez’in ise bir yıl önce çalıştığı bir inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.