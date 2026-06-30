Kocaeli ve Sakarya sahillerinde bir haftada 44 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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Karadeniz kıyılarında yaz sezonunun etkisini artırmasıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşanırken, cankurtaran ekipleri de olası boğulma vakalarına karşı kesintisiz görev yapıyor.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde bir haftalık süreçte, 44 kişi ekiplerin müdahalesiyle hayata tutundu.

KOCAELİ SAHİLLERİNDE 33 KİŞİ KURTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM ekipleri, sahillerde güvenliği sağlamak için görev yapıyor.

22-28 Haziran tarihleri arasında Cebeci, Kerpe, Bayramoğlu ve Darıca sahillerinde gerçekleştirilen müdahalelerde, toplam 33 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

Ekipler, özellikle dalga ve akıntının arttığı bölgelerde anlık müdahalelerle olası can kayıplarının önüne geçti.

SAKARYA SAHİLLERİNDE 11 KİŞİ KURTARILDI

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerini kapsayan 54 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan “Hayat Timi” ekipleri de yoğun mesai harcadı.

Aynı dönemde Karadeniz kıyısında boğulma tehlikesi geçiren 11 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ayrıca 8 kayıp çocuk olayına da müdahale edildi.

EKİPLERDEN ARALIKSIZ GÖREV

Sahillerde yaz boyunca görev yapan cankurtaran ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle rip akıntısı ve ani dalgalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, cankurtaran hizmeti bulunan plajların tercih edilmesi çağrısında bulundu.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Ekipler, uyarı bayraklarına dikkat edilmesi ve cankurtaranların yönlendirmelerine mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.

Yaz sezonu boyunca benzer müdahalelerin devam edeceği ve sahil güvenliği için ekiplerin 7/24 görev başında olduğu ifade edildi.