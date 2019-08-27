Kocaeli'de 12 günlük babek anjiyo oldu

Bolu’da yaşayan İbrahim-Fatma Gül çifti, 12 günlük bebeklerinin kalp rahatsızlığı olduğunu fark ederek hastaneye başvurdu.

HENÜZ 12 GÜNLÜKKEN ANJİYO OLDU

Yapılan tetkikler üzerine hastanede yeni doğan ünitesine sevk edilen minik Erva Gül anjiyo olarak tekrar hayata tutundu.

DAR OLAN DAMAR GENİŞLETİLDİ

Anjiyoyu yapan Çocuk Kardiyolojisi Polikliniğinden Doç. Dr. Meki Bilici, bebeğin akciğer ana damarının çok dar olduğunu ve bu nedenle acil olarak anjiyo yaptıklarını söyledi.

AMELİYAT SONRASI TABURCU EDİLDİ

Yapılan anjiyo neticesinde bebekteki dar olan damarı balonla genişlettikten sonra hastalığının düzeldiğini belirten Doç. Dr. Bilici, işlemin ardından bebeğin taburcu edildiğini iletti.