Kocaeli'de 4 kişi tarafından demir sopalarla darbedildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişilik grup henüz bilinmeyen nedenle bir kişiyi cadde ortasında kovalamaya başladı.

Yakaladıkları şahsı demir sopalarla darbeden saldırganlar, başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurdu.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Saldırıdan kurtulmak için kaçmaya çalışan şahsın peşinden giden grup, yere düşmesine rağmen darbetmeyi sürdürdü.

Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda saldırganlar, şahsa peş peşe demir sopalarla vurdu.

O ANLAR TELEFON KAMERASINDA

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, grubun kaçmaya çalışan kişiyi kovaladığı, yakaladıktan sonra demir sopalarla darbettiği ve yere düştükten sonra da vurmaya devam ettiği görüldü.