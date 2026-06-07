Kocaeli'de 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı
Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.
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Kocaeli'de akılalmaz olay...
Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı.
ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
Korkunç olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARARLI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde polis ekiplerine teslim olan Erdal K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)