Kocaeli'de 65 saatlik elektrik kesintisi mahkeme taşındı: Fatura SEDAŞ'a kesildi

Kocaeli’de yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi, sadece teknik bir arıza olarak kalmadı, yargıya taşınan milyonluk bir sorumluluk davasına dönüştü.

Bir otelin jeneratör sisteminin devreden çıkamaması nedeniyle 65 saat boyunca yüksek yakıt maliyetiyle çalışmak zorunda kalması üzerine açılan dava, istinaf aşamasında sonuçlandı.

Mahkeme, elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunu kabul ederek tazminat kararını kesinleştirdi.

KESİNTİYLE BAŞLAYAN ZARAR ZİNCİRİ

6 Eylül 2024 sabahı Kocaeli’de bir otelin bulunduğu bölgede sabah saat 09.00 civarında yaşanan kesinti sonrası, iddiaya göre Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) altyapısında meydana gelen “faz sıralaması hatası” nedeniyle otelin jeneratör sistemi otomatik olarak devreye girdi ancak daha sonra devreden çıkamadı.

Bu teknik aksaklık, otelin enerji sistemini tamamen kontrolsüz bir şekilde jeneratöre bağımlı hale getirdi.

65 SAAT SÜREN ZORUNLU JENERATÖR ÇALIŞMASI

Arızanın giderilememesi üzerine otel, yaklaşık 65 saat boyunca jeneratörle elektrik üretmek zorunda kaldı. Bu süreçte yüksek miktarda yakıt tüketimi ve ek servis maliyetleri oluştu.

Yapılan hesaplamalara göre otelin bu süreçteki zararı yüz binlerce lirayı buldu.

TARAFLAR ARASINDA SORUMLULUK TARTIŞMASI

Otel işletmesi, elektrik kesintisi sonrası yapılan uyarılara rağmen sorunun giderilmediğini ve sürecin uzadığını öne sürerek SEDAŞ’a karşı dava açtı. Başvuruda, uğranılan zararın tazmini talep edildi.

SEDAŞ ise savunmasında olayın kendi kusurundan kaynaklanmadığını, sorunun jeneratör sisteminden doğduğunu ve şirketin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORU ZARARI ORTAYA KOYDU

Mahkeme sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda, kesintinin SEDAŞ’ın altyapısındaki teknik aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi. Rapora göre jeneratör sistemi 65 saat boyunca kesintisiz çalıştı.

Zarar kalemleri şöyle hesaplandı:

Yakıt gideri: 225 bin 558 TL

Servis ve arıza gideri: 36 bin TL

Toplam zarar: 261 bin 558 TL

Normal elektrik tüketim bedelinin düşülmesiyle net zarar yaklaşık 245 bin lira olarak belirlendi.

MAHKEME: KUSUR ARANMAKSIZIN SORUMLULUK VAR

Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararında, elektrik dağıtım faaliyetinin “tehlike arz eden iş” kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. Kararda, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği zarar gören tarafın kusur ispat etmek zorunda olmadığı ifade edildi.

Mahkeme, zararla olay arasında nedensellik bağının bulunduğuna hükmederek SEDAŞ’ın tazminat ödemesine karar verdi.

İSTİNAF KARARIYLA HÜKÜM KESİNLEŞTİ

SEDAŞ’ın karara itiraz etmesi üzerine dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’ne taşındı. 2 Nisan 2026 tarihinde yapılan incelemede istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Heyet, delillerin eksiksiz toplandığını ve yasanın doğru uygulandığını belirterek istinaf başvurusunu esastan reddetti.

SONUÇ: 245 BİN LİRALIK TAZMİNAT KESİNLEŞTİ

Böylece SEDAŞ’ın otele yaklaşık 245 bin lira tazminat, ayrıca yargılama giderleri ve harçlarla birlikte ödeme yükümlülüğü kesinleşmiş oldu. Karar, elektrik dağıtım hizmetlerinde sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.