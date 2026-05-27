Kocaeli'de acilde gülümseten bayram diyaloğu: Amcamdan şikayetçi olacağım

Kocaeli genelinde bayram namazının ardından kurban kesimlerine başlandı. Belirlenen alanlarda yapılan kesimlerde her yıl olduğu gibi bu bayramda da çeşitli kazalar meydana geldi.

Kesim sırasında el, kol yaralanmaları ve hayvan darbeleri nedeniyle toplam 11 kişi Kocaeli Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yaralılara yapılan müdahalelerin ardından büyük kısmı taburcu edildi.

AMCASININ KESİMİ ESNAF SÖZLERLE ANLATTI

Amcasının kurban kesimi sırasında yaralanan Rıdvan Karakaya, tedavisinin ardından yaşadıklarını esprili bir dille anlattı. Sargılı eliyle konuşan Karakaya, bayramın zorlu ama bir o kadar da unutulmaz geçtiğini söyledi.

Vatandaşın “Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle elimi kestim” sözleri acil serviste tebessüm oluşturdu.

“ŞİKAYET EDECEĞİM, TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM” ŞAKASI

Yaşadığı olayı mizahi bir dille anlatan Karakaya, amcasına yönelik şaka yollu sitemini de sürdürdü. “Buradan emniyete gidip amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım” sözleri çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.

ACİL SERVİSTE YOĞUN BAYRAM MESAİSİ

Kurban kesimlerinin devam ettiği saatlerde hastanelerde yoğunluk yaşanırken, sağlık ekipleri çok sayıda yaralıya müdahale etti. Yetkililer, vatandaşları kesim sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayramın ilk gününde yaşanan olaylar, hem acil servislerde yoğunluğu artırdı hem de zaman zaman tebessüm ettiren anlara sahne oldu.