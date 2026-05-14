Kocaeli'de 'aldatıldım' diyerek eşini öldüren sanık 22 yıl hapis cezası aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dehşete düşüren cinayet...

Halıdere'de bulunan restoranda 23 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Kıymet Budak , tartıştığı eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak'ın eşi Şafak Budak ile ağabeyi Niyazi Budak yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerden Şafak Budak tutuklandı.

Niyazi Budak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kıymet Budak'ın cenazesi günlerce kimse teslim almayınca savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedildi.

MAHKEMEYE ÇIKTI

"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından yargılanan Şafak Budak, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Her iki sanığın da cezai ehliyetinin tam olduğu raporu mahkemede okundu.

"'ÇOCUKLARIN SENDEN OLDUĞU NE MALUM' DEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Savunması için söz hakkı verilen Niyazi Budak, "Daha önce emniyette verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. İlaç kullandığım için hatırlamakta zorlanıyorum. Daha önce Kıymeti öldürüp öldürmediğimi söylediğimi hatırlamıyorum. Sizi seviyorum hakime hanım, siz de beni seviyor musunuz? Ben hepinizi çok seviyorum. Benim ilahi güçlerim var, ister inanın ister inanmayın" dedi.

Ayrıca, eşinin başkasıyla samimi görüntülerini ve mesajlarını gördüğünü iddia eden Niyazi Budak, "Sorduğumda 'Biz de böyle şeyler normal' dedi. Olay gecesi çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde, 'Çocukların senden olduğu ne malum' deyince kendimi kaybettim" şeklinde konuştu.

"ALDATMA OLAYI SEBEBİYLE KAVGA EDİYORLARDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin 11 yaşındaki kızı S.S. Budak, annesinin İran'dayken başka birisiyle ilişkisi olduğunu öne ederek, bunu babasına kendisinin anlattığını söyledi.

S.S., "Annem, bunu babama söylememem konusunda beni uyarıyordu. Türkiye'ye döndüğümüzde durumu babama anlattım. Babam üzüldü, boşanacaklardı. Aldatma olayı sebebiyle annemle babam kavga ediyorlardı. Annem bana, 'Boşanma sonrasında ya beni ya da babanı seç' demişti. Karar verememiştim ama ikisini de çok seviyorum" dedi.

SUÇ ALETİNİ DENİZE ATTI

Cumhuriyet savcısı olay süreci ve hukuki değerlendirmeleri içeren esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

Olay günü sanığın, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı eşi Kıymet Budak ile tartıştığı, ardından yanında bulundurduğu ruhsatsız silahla maktulün başına ve omuz hizasına ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sanığın cinayette kullandığı silahı Halıdere Sahili'nde kayalıklardan denize attığı, suç aletinin daha sonra yapılan çalışmalarla ele geçirildiği mütalaada belirtildi.

SAVCI 'SUÇU ÜSTLENME' CEZASI İSTEDİ

Olayın ardından sanığın ağabeyi Niyazi Budak'ın, kardeşini korumak amacıyla suçu üstlendiği, sanık Şafak Budak'ın ise ilk ifadesinde suçu inkar etmesine rağmen daha sonra ikrar ettiği mütalaada yer aldı.

Savcı, Niyazi Budak'ın "suçu üstlenme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanığın eylemini "tasarlayarak" işlediğine dair dosyada yeterli somut delil bulunmadığını ifade etti.

22 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şafak Budak'ı "resmi nikahlı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan, eylemini maktulden gelen haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanığa ayrıca "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan, olay sonrası kardeşini korumak amacıyla suçu üstlendiği belirtilen sanığın ağabeyi Niyazi Budak hakkında ise "yakın akrabayı koruma" hükmü gereği ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.