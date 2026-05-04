Kocaeli'de alt geçit sular altında: Tır mahsur kaldı, sürücü kurtarıldı

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit’te bir alt geçidin kısa sürede suyla dolması sonucu bir tır mahsur kalırken, sürücü ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

SAĞANAK TAŞKINA NEDEN OLDU

Olay, İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan yoğun yağış, bölgeden geçen Kiraz Çayı’nın taşmasına yol açtı. Taşkınla birlikte alt geçit hızla suyla doldu.

TIR SULARIN ORTASINDA KALDI

Alt geçidi kullanmakta olan bir tır, su seviyesinin aniden yükselmesiyle ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Sürücü, aracın içinde yardım beklerken çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, suyla çevrili tırın sürücüsünü güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşanan olayın ardından alt geçit, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede olası risklere karşı önlemler artırıldı.

Yetkililer, alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi ve mahsur kalan tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bölgenin en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.