taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8685
Euro
6.5993
Altın
1345.27
Borsa
92268.8
Gram Altın
253.781

Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen yaklaşık 25 bin araç, yıllardır yediemin otoparklarda bekliyor.

İHA | 18.06.2019 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’de trafikten men edilip çektirilen araçlar, yediemin otoparklarda çürümeye yüz tuttu.

Araçlar arasında yıllardır bekleyenler var; binlerce motosikletin yanında lüks araçlar da dikkat çekiyor.

Duruma tepki gösteren otopark işletmecileri, araçların hem kendilerine hem de devlete zarar verdiğini söylediler.

YEDİEMİN OTOPARKÇILARI ZARARDA

Biriken araçlardan şikayet eden otopark işletmecileri ise yıllar önce çekilen araçların satılmamasının, kendilerine zarar verdiğini belirtti. İzmit ilçesinde yediemin işletmeciliği yapan Özkar Dönge, araçlardan fiyatının yüzde 30’undan fazla otopark ücreti alamadıkları için zarar ettiklerini söyledi. Kocaeli’de yaklaşık 25 bin aracın çürümeye terk edildiğini kaydeden Dönge, il genelindeki tüm otopark işletmecilerinin bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor

“MASRAFIMIZ ÇOK, ARAÇLAR SENELERCE BURADALAR”

Otoparklardaki araçların her geçen gün zarar oluşturduğunu söyleyen Dönge, “Benim otoparklarında şu an yaklaşık bin tane sorgulanmayan, terk edilmiş araç var. Bu araçlar belli bir süre sonra devlet tarafından bir şekilde değerlendirilmeli. Devlet tarafından, Milli Emlak tarafından satılarak bu araçlardan tekrar yararlanılması gerekiyor. Ama bu işlemler yapılmıyor. Araçlar yığıldıkça yığılıyor. Biz otoparkçılar olarak bu araçların otoparka getirilmesinde bir maliyetimiz oluyor. Kurtarıcı masrafları, sürücü, yakıt gibi giderlerimiz var. Biz bu araçların kapladığı yerden para kazanıyoruz. Ama o araç orada senelerce kalkmadıkça bizim işimize engel oluyor. Bir de bu araç hareket etmediği zaman çürüyor. Bu araçların bedeli ister 20 bin TL, isterse 200 bin TL olsun. Biz bu araçlardan aynı parayı kazanıyoruz. Biz bu araçların hepsine aynı güvenilirliği sağlamak zorundayız. Bizi aracın 20 bin, 200 bin TL değeri olması ilgilendirmiyor.” dedi.

Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor

“DEVLETE DE ZARAR”

Araçların devlet için de zarar teşkil ettiğini ifade eden Özkar Dönge, “Bu araçlar otoparkta ne kadar kalırsa kalsın, biz aracın yüzde 30 fiyatından fazla hizmet ücreti alamıyoruz. Bu araç burada kaldığı sürece bize de devlete de zarar veriyor. Çünkü devlet bu araçtan bandrol parası alamıyor, trafik sigortası yaptıramıyor, muayene ücreti alamıyor. Bu sorun sadece benim sorunum değil, bütün otopark işletmecisi arkadaşımın sorunudur. Düşünün ben bir işletme olmama rağmen bu şekilde yaklaşık bin araç bulunduruyorsam, Kocaeli genelinde tahmini olarak yaklaşık 25 bin araç bu durumda. Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çözülmesi için bu araçların Milli Emlak kanalıyla satışa çıkartılarak paraya döndürülmesi, aracın da piyasaya kazandırılması gerekiyor.” diye konuştu.

Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor

Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor

Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor

Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

388
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

140
İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

55
Lazkiye plajında eğlenen Suriyeliler

Lazkiye plajında eğlenen Suriyeliler

175
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

459
Lufthansa çalışanları greve gidiyor

Lufthansa çalışanları greve gidiyor

28
Gaziantep, Sneijder'i istiyor

Gaziantep, Sneijder'i istiyor

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir