Kocaeli'de arkadaşlarıyla uyuşturucu alıp hayatını kaybetti
Kentte uyuşturucu kullanmak için evde bir araya geldiği iddia edilen grupta bulunan E.A, fenalaştı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Uyuşturucu belası gençlerin hayatına mal oluyor.
İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak'ta bulunan evde toplanan bir grup, iddiaya göre beraber uyuşturucu kullanmaya başladı.
Aralarında bulunan E.A, uyuşturucunun etkisi ile fenalaştı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde E.A'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Durumun polislere bildirilmesi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ardından E.A, hastane morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)