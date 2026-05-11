Kocaeli'de baba ile oğlunu öldüren yaşlı sanık: Para için adam öldürmem

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda tutuklanıp, daha sonra sağlık gerekçesiyle tahliye edilen 76 yaşındaki İzzet Kalyon, yaşanan sürece ilişkin ayrıntıları İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Kalyon, kendisini “dolandırıldığını düşündüğü bir süreçte sürekli oyalandığını” ileri sürerek olayın bir anda geliştiğini savundu.

“4 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTIK, GÜVENİRDİM”

Sanık Kalyon, aracı sattığı kişiyle geçmişte aynı iş yerinde çalıştıklarını belirterek güven ilişkisine vurgu yaptı. Satış sürecinde dekont gördüğünü, işlemlerin doğru ilerlediğini düşündüğünü ifade eden Kalyon, daha sonra paranın hesabına geçmediğini öğrendiğini söyledi.

“4 yıl aynı yerde çalıştık, birlikte yemek yedik.” diyen Kalyon, sürecin başında herhangi bir şüphe duymadığını dile getirdi.

“10 AY BOYUNCA OYALANDIM”

Kalyon, satış sonrası uzun süre ödeme alamadığını, sürekli farklı gerekçelerle ertelendiğini öne sürdü. Bu süreçte hem kendisinin hem de ailesinin defalarca karşı tarafa gittiğini anlatan Kalyon, “Cuma, hafta sonu, pazartesi diye sürekli ertelendi.” dedi.

Kalyon, zamanla çevresinden de benzer şikâyetler duyduğunu, bunun üzerine dolandırıldığını düşündüğünü ifade etti.

OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATTI

Kalyon, olay günü hastaneden döndüğünü, camide namaz kıldıktan sonra evine geçtiğini ve daha sonra karşı tarafla karşılaştığını söyledi.

İddiaya göre taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Kalyon, kendisine hakaret edildiğini ve tehdit edildiğini öne sürerek “üzerine gelindiğini” savundu.

“Silahına davrandı, ben de kendimi korumak için ateş ettim.” diyen Kalyon, yaşananların istemediği bir sonuca dönüştüğünü söyledi.

“PİŞMANIM, CAN ALMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL”

Olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Kalyon, en çok vurguladığı ifadelerden birinde şunları söyledi:

“Pişmanım… Bu iyi bir şey değil. Can almak iyi bir şey mi? Ben para için adam öldürmem.”

Kalyon, yaşananları “tahrik ve korku altında gelişen bir durum” olarak nitelendirdi.

“ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA HAREKET ETTİM” SAVUNMASI

Sanık Kalyon, olay sırasında kendisini tehdit altında hissettiğini ileri sürerek, “Hem malımı hem canımı alacaklar diye düşündüm.” dedi. Bu nedenle hareket ettiğini savundu.

SAĞLIK DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Tahliyesinin ardından sağlık sorunlarına da değinen Kalyon, kanser tedavisi gördüğünü ve cezaevi şartlarının tedavisini zorlaştırdığını ifade etti. Hastane süreçlerinin düzenli ilerleyemediğini belirtti.

AİLE: “BABAM 10 AY BOYUNCA YIPRANDI”

Kalyon’un oğlu ise babasının uzun süre boyunca ödeme için mücadele ettiğini, hukuki yolları denediklerini ve sürecin aileyi psikolojik olarak yıprattığını söyledi.

Oğul Kalyon, babasının yaşadığı stresin sağlık durumunu da kötüleştirdiğini ifade ederek sürecin ağır bir yük oluşturduğunu dile getirdi.