Kocaeli'de binanın çatısında korkutan yangın

Kocaeli'de İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangını fark eden bina sakinleri korkuyla dışarı kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alevler, binanın yanındaki çatıya da sıçradı.

Yoğun çalışma neticesinde yangın söndürülürken, çatı ve üst kat kullanılamaz hale geldi, mahalleli ise olay sebebiyle büyük panik yaşadı.

"YANGIN ÇATIDA ÇIKTI ANCAK NEYDEN ÇIKTIĞINI BİLMİYORUM"

Bina sakini Maummer Çolak, "Balkonda otururken ses geldi. Kalkıp baktığımda ateşler lapa lapa düştüğünü gördüm. Bir arkadaş gelip bizi çıkardı. Evde 2 kişi yaşıyoruz. Yangın çatıda çıktı ancak neyden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda yaralanan olmaması yüreklere su serpti.