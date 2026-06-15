Kocaeli'de camide skandal görüntülere tepkiler

Kocaeli'de büyük tepki çeken olay, sabah ezanı öncesinde camiye gelen müezzinin içeriden gelen sesler üzerine durumu fark etmesiyle başladı. İlk anda hırsızlık ihtimali üzerinde duran müezzin, güvenlik kameralarını inceleyince farklı bir tabloyla karşılaştı.

MÜEZZİN DURUMU FARK EDİP KAMERALARI İNCELEDİ

Sabah saatlerinde camiye gelen müezzin, içeriden gelen seslerden şüphelenerek kontrol sağladı. İlk değerlendirmede olası bir hırsızlık olayı ihtimali üzerinde duruldu.

Ancak güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, cami içerisinde iki kişinin uygunsuz davranışta bulunduğu belirlendi.

POLİSE HABER VERİLDİ

Görüntüleri inceleyen müezzin, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Kısa sürede belirlenen kadın ve erkek, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMASI: “FARKLI BİR DENEYİM”

Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki ifadelerinde, cami içerisinde gerçekleştirdikleri davranışı “farklı bir deneyim” ve “fantezi amaçlı” olarak nitelendirdikleri öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Mahkemeye çıkarılan kadın ve erkek hakkında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.