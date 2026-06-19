Kocaeli'de darbedilen vatandaş kanlar içinde kaldı
Kocaeli'de 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedilen vatandaş, kanlar içinde kalırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kapanönü Çarşısı'nda yaşanan olayda bir vatandaş, 4 kişi tarafından öldüresiye darbedildi.
Saldırganlar tekme, tokat ve yumruklarla saldırdıkları vatandaşa yerdeyken de vurdu.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yüzü kanlar içinde kalan vatandaşın darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Vatandaşın saldırganlardan şikayetçi olduğu ancak olayı gerçekleştiren kişilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)