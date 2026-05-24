Kocaeli'de dükkanların camını kıran şahsın 14 suç kaydı çıktı

Kocaeli'de mahalleyi ayağa kaldıran olay...

V.D. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki bazı dükkanları hedef alarak, tahta ve taşlarla camlarını kırdı.

Ayağında ayakkabı da bulunmayan şüphelinin elindeki kaldırım taşıyla bir iş yerinin camını tuzla buz ettiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"YAPMA NEDENİ YOK"

İş yerinde maddi hasar oluşan 9 yıllık bölge esnafı Akif Bakar, sabah saatlerinde aldıkları haberle şok yaşadıklarını belirtti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Bakar, "İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Yapan kişi yakalanmış, yapma nedeni yok. Bilinçsizce saldırmış, kendinde de değilmiş.

Sabaha doğru da fırına gitmiş, oradaki kişilere kendini yakalatmalarını söylüyor, 'polisi arayın' diyor. Yakalanmış. Dediğim gibi şoktayız, yetkililer de gereğini yaptı" ifadesini kullandı.

YAKALANDI

Konuya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayı gerçekleştiren V.D.'nin kısa sürede yakalandığı bildirildi.

"14 AYRI SUÇ KAYDI VAR"

Açıklamada, "Yapılan kontrollerde şahsın alkollü olduğu, çoğunluğu 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu madde kullanımı' olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.