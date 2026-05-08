Kocaeli’de feci kazada 4 araç birbirine girdi
Kocaeli'de iki motosiklet, bir hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar adeta hurdaya döndü.
Kocaeli'de Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi mevki D100 Karayolu Ankara istikametinde iki motosiklet, bir otomobil ve bir hafif ticari araç olmak üzere toplam 4 araç kazaya karıştı.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan yolcuyu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)