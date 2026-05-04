Kocaeli'de firari hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan 102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.A.'nın İzmit'te bulunduğu tespit edildi.

GİYSİ DOLABINDA YAKALANDI

A.İ.A., bir eve düzenlenen operasyonda saklandığı giysi dolabının içinde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.