Kocaeli'de havuza düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde acı olay...

İstanbul'dan ailesiyle konaklama tesisine tatile gelen Seyit Hamza Arvasi, henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Suda çırpındığını fark eden ailesi, küçük çocuğu havuzdan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Seyit Hamza Arvasi, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Seyit Hamza'nın cenazesinin, İstanbul Esenyurt Bilal Habeşi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.