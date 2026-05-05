Kocaeli'de iş yerine kurşun yağdıran şüphelilerin evinden cephanelik çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “organize suç örgütleriyle mücadele” kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu 26 Nisan’da Çayırova ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıyı mercek altına aldı.

Motosikletli şahısların bir iş yerine ateş açarak tehditte bulunmasıyla ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLEN İSİMLERİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve şarjörü, 9 mm ve 7.65 mm çapında fişekler, 3 motosiklet, kask, kar maskesi ve eldivenler ile birlikte AK-47 fişeği ele geçirildi. Ayrıca sahte olduğu değerlendirilen 100 ABD doları ve 100 Euro ile sentetik ecza maddesi de bulundu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan motosikletli saldırganların iş yerine ateş açtığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.