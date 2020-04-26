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Kocaeli'de İstiklal Marşı magandası yakalandı

Havaya ateş açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, serbest kaldı.

AA |
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Kocaeli'de İstiklal Marşı magandası yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da balkonlarda İstiklal Marşı'nın okunması sırasında havaya açılan ateş sonucu H.G.'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

İnceleme sonucu yaralama olayını S.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi suç aleti silahla yakaladı.

Kocaeli'de İstiklal Marşı magandası yakalandı

SERBEST KALDI

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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