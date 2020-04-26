Kocaeli'de İstiklal Marşı magandası yakalandı

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Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için kavga ettiler

1 İstiklal Marşı'nı okuyan kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı Kocaeli'de havaya ateş açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, serbest kaldı.

2 Antalya'da çöplerin arasında bebek cesedi bulundu Geri dönüşüm ve bertaraf tesisindeki çalışanlar tarafından çöplerin arasında bulunan yeni doğmuş bebek cesedi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

3 Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı hiçe sayıldı Türkiye’de koronavirüsle mücadelede ciddi anlamda yol alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Gaziantep’in bir mahallesinde çekilen görüntüler pes dedirtti.

4 Almanya'da 26 yaşındaki Türk genci, koronaya yenik düştü Vefat eden gencin dedesinin de iki hafta önce aynı hastalıktan öldüğü ortaya çıktı.

5 Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

6 Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun cezanesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.