Kocaeli'de İstiklal Marşı magandası yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da balkonlarda İstiklal Marşı'nın okunması sırasında havaya açılan ateş sonucu H.G.'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI
İnceleme sonucu yaralama olayını S.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi suç aleti silahla yakaladı.
SERBEST KALDI
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.