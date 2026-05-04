Kocaeli'de kediye yağ çözücü spreyle işkence eden market çalışanı gözaltında
Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının yanına çağırdığı kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin yayılmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde bulunan bir zincir marketin önünde market çalışanı bir kadın, “Gel annem gel” diyerek yanına çağırdığı sokak kedisine elindeki yağ çözücü spreyi sıktı.
KEDİ KAÇTI AMA KURTULAMADI
Spreyin etkisiyle panikleyen kedi, yakındaki bir aracın altına sığındı.
Ancak kadının burada da durmadığı, aracın yanına giderek kediye tekrar sprey sıktığı görüldü. Yaşanan anlar çevrede bulunan başka bir kadın tarafından, “Yazık hayvana” sözleriyle cep telefonuyla kaydedildi.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine olay büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)