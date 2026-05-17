Kocaeli’de köpeğe çarpmamak için bariyere çarpan kamyon yan yattı
Başiskele’de yola çıkan köpek nedeniyle sürücüsünün ani manevra yaptığı hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yan yattı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken araç, ekiplerce yoldan kaldırıldı.
Başıboş köpek sorunu devam ediyor...
Yaşanan problemler yalnızca sokakta ısırma vakalarıyla sınırlı kalmayıp, trafik güvenliğini de tehdit eder hale geldi.
SÜRÜCÜ KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ANİ MANEVRA YAPTI
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sabah saatlerinde E.T. yönetimindeki hafriyat kamyonunun önüne bir köpek çıktı.
Sürücü, köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.
BARİYERE ÇARPTI
Ani manevra sonucu kontrolden çıkan kamyonet, D-100 kara yolu Ovacık Mahallesi mevkiindeki yol ayrımında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif yaralanan sürücü E.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yan yatan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)