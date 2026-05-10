Kocaeli'de köpeği demir çubukla öldürdü: Tutuklandı
İzmit ilçesinde, tasmalı haldeki köpeği demir çubukla vurarak öldüren S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, S.D.'nin köpeğe saldırı anlarının yansıdığı güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yürekleri yaralayan bir olay yaşandı.
S.D. isimli şahıs, tasmasından bağlı halde bulunan köpeğe demir çubukla vurarak öldürdü.
KÖPEĞİN KANINI SU DÖKEREK TEMİZLEDİ
S.D. ardından ölen köpeği tasmasından sürükleyip yeşil alana bıraktı.
Geri dönen S.D., köpeği darbettiği noktaya akan kanı suyla temizledi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.D.'yi gözaltına alındı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.D., bugün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliye önünde toplanan hayvanseverler, jandarma aracındaki S.D.'ye 'katil' sloganlarıyla tepki gösterdi.
İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)