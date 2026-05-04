Kocaeli'de kurban pazarını su basması ile büyük bir panik yaşandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde panik anları...

Yuvacık Barajı'nın doluluk oranının yüzde 99 seviyesine ulaşmasının ardından İSU yetkilileri tarafından, kontrollü olarak tek baraj kapağı açıldı.

Bölgede artan su debisi nedeniyle Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi sınırlarından geçen Kiraz Çayı taştı.

KURBAN PAZARINI SU BASTI

Çayın taşmasıyla birlikte nehir kenarında kurulan kurban pazar alanı, kısa sürede sular altında kaldı.

Büyükbaş hayvanların bulunduğu çadırların içine su dolması üzerine hayvan sahipleri ve görevliler panik yaşadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, alanın kontrol altına alınması ve tahliye çalışmalarının düzenli yürütülmesi için güvenlik önlemleri aldı.

Hayvanların zarar görmemesi için harekete geçen ekipler ve satıcılar, kurbanlıkları kamyon ve kamyonetlere yükleyerek güvenli bölgelere nakletmeye başladı.

"HAYVANLARIMIZ PERİŞAN OLDU"

Hayvanlarını kurtarmaya çalışan üreticiler ise zor anlar yaşadı. Pazarda 230 büyükbaş hayvanı bulunan kurbanlık sahibi, "230 büyükbaş hayvanım var. Su bastığı için onları çıkartıyoruz. Perişan oldu hayvanlar, bazılarının ayakları zarar gördü." dedi.

Mükerrem Çınar ise "Erzurum'dan kurbanlık satışı için geldik. Dünden beri yağış var ve su taşkını oldu. Belediye hayvanları tahliye edecek. Şu an çok sıkıntıdayız. Belediye bize araç da tahsis etti, onlar da bize yardımcı oluyor.

Hayvanları başka yere tahliye edeceğiz. 24 büyükbaş hayvanım var. Hayvanların çoğu satılmadı, nasıl olacak bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN SUÇU YOK"

100 büyükbaşı olan Muharrem Örs, "Baraj taştığı için burası su doldu. Kimsenin suçu yok, doğal afet bu, herkes elinden geleni yapıyor. Bizi başka yere tahliye edecekler." diye konuştu.

Ekipler, hem taşkının etkilerini azaltmak hem de hayvanların tamamen güvenli alana alınmasını sağlamak için çalışmaları sürdürüyor.