Kocaeli'de makilik alanda yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkiinde, ağaçlık ve makilik alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri de yönlendirildi. Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangına hem karadan hem de ekipman desteğiyle müdahale edildiği öğrenildi.

YOĞUN DUMAN BÖLGEYİ KAPLADI

Alevlerin etkisiyle yükselen yoğun duman, çevre mahallelerden de görüldü. Rüzgârın etkisiyle zaman zaman yön değiştiren yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.