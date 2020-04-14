Kocaeli'de motosiklet araç ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, Enes T.(19) adlı genç, motosikletine binerek arkadaşı Ufuk U. ile Cumaköy Mahallesi’nde gezintiye çıktı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTILAR

2 gencin bulunduğu motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HYA 39 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yol kenarına savrulan motosikletteki iki genç kanlar içinde kalırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Enes T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralı olan Ufuk U. ise ambulansa Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Enes T.’nin cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.