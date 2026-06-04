Kocaeli'de oğluna saldıran köpeği vurmuştu, ilk kez konuştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde 2022 yılında hayvancılıkla uğraşan ve kasaplık yapan Orçun Maviş, oğluna saldırdığını öğrendiği ve birkaç gün sonra kendisine de saldırmaya çalıştığını iddia ettiği sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın ardından Maviş hakkında evcil hayvanı kasten öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEME CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA HÜKMETTİ

Mahkeme heyeti, 20 Şubat 2024 tarihinde sanığın eylemini 'zorunluluk hali' kapsamında değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya istinafa taşındı.

BERAAT KARARINI BOZDU

İtirazları inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında eksik değerlendirme yapıldığına hükmederek beraat kararını bozdu.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, yeniden yapılacak yargılamada sanığın eyleminin 'zorunluluk hali' kapsamında olup olmadığının tekrar incelenmesini ve yeniden kurulacak hükümde 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' şartlarının da değerlendirilmesini talep ederek dosyayı Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

"10 KİŞİYE KADAR ISIRDIĞINI DUYMUŞTUM"

Yaşanan hukuki sürecin ardından açıklamalarda bulunan Orçun Maviş, olayın gelişimini ve sonrasında yaşananları anlattı.

Olay gününü aktaran Maviş, "3 yıl önce sokağımızda saldırgan bir köpek vardı. O dönem ben de oraya yeni taşınmıştım ve orda oturan insanlardan birkaç kişiyi, hatta 10 kişiye kadar ısırdığını duymuştum. Birkaç kere bana da saldırdı ama ben köpeklerden korkmadığım için bir şey yapamadı.

"BİR AKŞAM OĞLUMU ISIRMIŞ"

Bir akşam oğlumu ısırmış, çocuk da ağlayarak eve geldi. Bacağından ısırmış, çocuk sonra düşmüş ve kolu, eli, her yeri kan içinde geldi. Birkaç gün sonraydı sanırım, yine bir yere gidiyordum ve bana da tekrar saldırma durumu oldu. Ben de köpeği korkutmak için ateş ettim. O da denk geldi ve köpek öldü." dedi.

"3 KEZ MAHKEMEYE ÇIKTIM"

Olayın ardından çok sayıda kişi tarafından tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını belirten Maviş, şunları kaydetti:

"Bu olaydan sonra, köpeksever diyeyim en hafif ifadeyle. Onlarla aramızda mücadele başladı. Tabii işin adli boyutu da oldu, mahkeme süreçleri oldu. 3 kez mahkemeye çıktım. Defalarca karakola ve savcılığa gidip ifade verdim. En son mahkemede beraat ettim.

"HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATIYORLAR"

İstinafa gitti, şu anda istinafta da tekrar yeniden yargılanma çıktı. Bu süreçte o kadar çok olumsuz şey yaşadım ki, zaten bana gıcık olmalarının en büyük sebebi benim geri adım atmamam oldu. Her türlü iftirayı atıyorlar, her türlü tehditi, küfürü, hakareti ediyorlar."

"BUNLARIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İNSAN SEVMEMELERİDİR"

Çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu, büyükbaş ve köpek başta olmak üzere birçok hayvanla ilgilendiğini dile getiren Maviş, "Onlar hayvansever değiller zaten, onlar sadece köpek istismarcıları. Köpekten başka hiçbir hayvanı sevmezler. Bunların en büyük özelliği de insan sevmemeleridir. Mesela yakın dönemde Van'da 5 yaşında bir çocuk maalesef köpek saldırısından dolayı hayatını kaybetti. Orada bile çocuğu ve aileyi suçlayıcı açıklamalar yapmaya başladılar." diye konuştu.

"BEN BU İNSANLARIN TEDAVİ EDİLMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Maviş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu insanların tedavi edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Köpek sorununu devlet istese kısa sürede çözer de bu köpekçilerin sorunu ülke için daha büyük bir sorun. Ayrıca köpekler başıboş bırakılabilecek hayvanlar değiller.

"SOKAKTA BAŞIBOŞ KÖPEK OLAMAZ"

Doğaları gereği kurttan türemiş hayvanlar, et yiyen hayvanlar, insanlarla bağımlı şekilde yaşamaları gerekiyor, düzenli parazit mücadelesi gerekiyor, kuduz aşılarının yapılması gerekiyor. Sürekli insan kontrolünde olmaları gerekiyor. Sokakta başıboş köpek olamaz. En sakin köpek bile bir hastalık kaynağıdır."

"BÜTÜN KÖPEKLERİN TOPLANMASI GEREKİYOR"

Hakkındaki iddiaların ticari hayatına da zaman zaman etki ettiğini ancak tehditlere boyun eğmediğini belirten Maviş, "Ticari hayatım tabii ki mutlaka etkilenmiştir çünkü bir sürü iftira attılar, yalan haber yaptılar ama ben çok önemsemiyorum, sonuçta rızkımızı veren Allah'tır. Çok rızkımız varsa çok verir, az rızkımız varsa az verir. Beni ölüm dahil birçok şekilde tehdit ettiler. Yaptıkları hiçbir şey benim üzerimde hiçbir etki oluşturmadı. Ben dün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Sokakta başıboş köpek olmaz, bütün köpeklerin toplanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KÖPEKÇİLERİN DİŞİ BANA GEÇMİYOR"

Maviş, kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanacak olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Yeniden yargılanacağım. Çıkacak sonucun da benim için hiçbir önemi yok. Beni içeri atmışlar, dışarıda tutmuşlar fark etmez. Ben kaderci bir insanım. Allah'ın izin vermediği hiçbir olay benim başıma gelmez. Başıma geliyorsa da bu benim için bir sınavdır. Hiç sorun değil. Ben öyle şeyleri dert etmem. Başıma gelen her şeyi Allah'tan bildiğim için bana bir şey olmuyor. Köpekçilerin dişi bana geçmiyor, geçmez de yani." dedi.

"İNSANLARIMIZIN CANI KÖPEKLERDEN ÇOK DAHA DEĞERLİ"

Orçun Maviş, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Bende her zaman köpek besliyorum, her zaman köpeklerim vardır. Köpekler insana hizmet için ve insandan daha değerli değildir. Yine söylüyorum; bugün tek bir çocuğun tırnağı için bütün köpeklerin itlaf edilmesi gerekiyorsa, ben razıyım. Çünkü çocuklarımızın canı, insanlarımızın canı köpeklerden çok daha değerli.

"BUNLARDAN KORKMAYA GEREK YOK"

Buradan halkımıza da seslenmek istiyorum: bu köpekçiler toplumun belki yüzde 1'ini oluşturuyor ama arka planda iyi organize oldukları için baskı yapıyorlar ve insanları tedirgin ediyorlar, belki de korkutuyorlar. Bunlardan korkmaya gerek yok. Siz de sesinizi çıkarın."