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Kocaeli'de oğlunu öldüren baba intihar etti

Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba, sonrasında kendi canına da kıydı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA |
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Kocaeli'de oğlunu öldüren baba intihar etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1810 Sokak'taki evinin terasında oturan F.Ç. (47) ile o sırada sokakta olan oğlu C.Ç. (22) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ç., tabancayla oğlu C.Ç'ye ateş etti. F.Ç. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

HER İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ç.'nin ve babasının  hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de oğlunu öldüren baba intihar etti

Cinayet ve intiharla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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