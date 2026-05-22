Kocaeli’de öğrencilerden akıllı çöp konteyneri: Sadece insan görünce açılıyor

Kocaeli’de bir teknik lise öğrencileri grubu, çevre sorunlarına teknolojiyle çözüm üretmek amacıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. “Freshcore Akıllı Çöp Tasarımı” adı verilen sistem, hem sokak temizliği hem de sokak hayvanlarının güvenliği için geliştirilmiş çok yönlü bir çözüm sunuyor.

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje, hem çevre kirliliğini hem de belediyelerin operasyonel maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

AKILLI KAPAK SİSTEMİYLE YENİ NESİL ÇÖP KOVASI

Projede geliştirilen sistemin en dikkat çekici özelliği, çöp konteynerinin yalnızca insan algıladığında açılması. Böylece sokak hayvanlarının çöp konteynerlerine girerek cam, metal ve kesici atıklardan zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Akıllı kapak mekanizması, sensör destekli yapısıyla kontrollü erişim sağlıyor.

KÖTÜ KOKUYA KARŞI FİLTRE SİSTEMİ

Yaz aylarında artan çöp kokularına karşı da çözüm üreten öğrenciler, karbon ve zeolit karışımından oluşan özel bir filtre geliştirdi. Bu sistemin, kötü kokunun yayılmasını önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

DOLULUK TAKİBİ VE MERKEZ BİLDİRİM SİSTEMİ

Projede yer alan otomasyon altyapısı sayesinde çöp kovalarının doluluk oranı anlık olarak merkeze bildiriliyor. Böylece temizlik ekiplerinin gereksiz devriye atmasının önüne geçilerek yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Sistem, “hangi çöp kovası dolduysa ekip ona yönlendirilsin” mantığıyla çalışıyor.

“TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ YOK” VURGUSU

Proje danışmanı öğretmen Muhammed Semih Bayram, sistemin Avrupa’da örnekleri bulunsa da Türkiye’de belediyeler tarafından uygulanmış bir model olmadığını belirtti.

Bayram, projenin hem çevre hem de teknoloji açısından önemli bir yenilik sunduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN TAM KAPASİTE GELİŞTİRME

Projeyi tamamen öğrencilerin geliştirdiği belirtilirken tasarım, yazılım ve mekanik üretim süreçlerinin okul atölyelerinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Sistem, SolidWorks kullanılarak tasarlandı ve öğrencilerin aktif katkısıyla hayata geçirildi.

ÖDÜL ALAN PROJE BELEDİYELERE AÇIK

Proje, Sakarya İl Milli Eğitim ve Toyota Otomotiv A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen yarışmada çevre kategorisinde birincilik elde etti. Öğretmenler, belediyelerle iş birliğine açık olduklarını ve projenin sahada uygulanabilir hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

SOKAK HAYVANLARINA KORUMA HEDEFİ

Projede yer alan öğrenciler, sistemin yalnızca çevre temizliği değil, aynı zamanda sokak hayvanlarının güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı. Açık çöp konteynerlerinde hayvanların yaralanma ve hastalık riski taşıdığına dikkat çekildi.

Yeni nesil akıllı çöp sistemiyle hem çevre temizliği hem de şehir yaşamında güvenlik hedefleniyor.