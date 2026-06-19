Kocaeli'de okul önü tacizi: Şüpheliye ev hapsi

Geçtiğimiz nisan ayında, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 yaşlarındaki iki kız çocuğu, okuldan eve dönüş yolunda bir kişi tarafından bir süre takip edildi.

Ailelerin durumu fark etmesi üzerine emniyete başvurduğu, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli A.C.’nin okul çevresinde araç içerisinde olduğu sırada yakalandığı aktarıldı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR AY SONRA TAHLİYE VE ADLİ KONTROL

Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan şüpheli, ilk duruşmada önceki ifadelerinin baskı altında alındığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Mahkeme, bu aşamada sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Daha sonraki duruşmada ise ev hapsi kaldırılarak haftada iki gün imza ve mağdurlara yaklaşmama şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, mevcut tedbirlerin suçun niteliği ve delil durumu açısından yeterli olmadığına kanaat getirdi.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İtirazı değerlendiren Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında daha ağır bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Bu kapsamda A.C.’nin, konutunu terk etmemesi şartıyla ev hapsine alınmasına hükmedildi. Ayrıca, adli kontrol şartlarına uyulmaması halinde tutuklama kararı verilebileceği yönünde uyarı yapıldı.