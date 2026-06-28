Kocaeli'de oto ekspertiz firmasında çalışan robot zam istedi
Gebze ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan, yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla donatılmış robot, ustalara teknik destek verirken, müşterilere çay ve kahve ikram etmeyi ihmal etmiyor. Öte yandan robotun, sıra dışı zam talebi sosyal medyada viral oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gülümseten görüntü...
Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler, ekspertiz hizmetlerine de yeni bir boyut kazandırdı.
Yapay zeka ile desteklenen robotik teknolojiler, artık oto ekspertiz merkezlerinde de kendine yer buluyor.
USTALARA DESTEK VEREN ROBOT
İlçedeki bir ekspertiz merkezinin satın aldığı robot, usta teknisyenlerin yanında çalışarak araç kontrollerinde aktif rol üstleniyor.
Merkezde, araçların kaporta, boya ve motor kontrolleri gibi teknik süreçlerine destek olan robot, aynı zamanda işletmeye gelen müşterileri karşılama ve ikramlarda bulunma gibi sosyal görevleri de üstleniyor.
KOMİK TAVIRLARI GÜLDÜRÜYOR
Sadece teknik destekle sınırlı kalmayan Koç, esprili tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
Kendisiyle etkileşime giren misafirlere çay ve kahve ikramı teklifinde bulunan robot, zaman zaman gerçekleştirdiği dans performanslarıyla da çalışma ortamına renk katıyor.
"ÇIRAKLIK AŞAMASINDA"
İşletme sahibi Erdinç Koç, yapay zekanın hayatın her alanında varlık gösterdiğini belirterek, "Yapay zeka ile donatılmış robotlar hayatın her alanında artık var, bu bir gerçek. Bu robotları fabrikalarda da görüyoruz.
Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şu an kendisi çıraklık aşamasında. Değerli müşterilerimize, ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor." dedi.