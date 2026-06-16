Kocaeli'de otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde ardı ardına şerit değiştiren Ç.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cipe çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki M.C. ile A.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otomobilin cipe çarpmasının ardından savrularak yol kenarındaki elektrik trafosuna zarar vermesi yer alıyor.