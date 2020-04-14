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Kocaeli'de polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası

Gebze'de polisin dur ihtarı sonrasında kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, yapılan kontrolde alkollü çıkınca bin 864 TL para cezasına çarptırıldı.

İHA |
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Kocaeli'de polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde, polis ekiplerinin durdurmak istediği U.T. idaresindeki 34 SY 4373 plakalı otomobil, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kovalamaca sonucu Gebze Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar mevkiinde durdurulan otomobildeki sürücü U.T. yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerinin alkol muayenesi yaptığı sürücünün 1.2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kocaeli'de polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası

ARAÇ TRAFİNTEN MEN EDİLDİ

Alkollü olduğu ve korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü U.T.’ye bin 864 TL para cezası kesilirken aracı da trafikten men edildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası


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