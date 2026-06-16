Kocaeli'de rüşvet ve tefecilik operasyonu: 18 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde rüşvet ve tefecilik faaliyetlerine karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik uzun süredir takip edilen bir çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İZMİT, BAŞİSKELE VE GÖLCÜK’TE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon kapsamında sabah erken saatlerde İzmit, Başiskele ve Gölcük başta olmak üzere belirlenen çok sayıda adrese, eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda delil niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli materyallere, incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 18 kişi, gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.